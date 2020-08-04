Şehir Hatları’ndan bayram açıklaması: Yaklaşık 500 bin yolcu taşıdık!

İBB Şehir Hatları, Kurban Bayramı boyunca toplam bin 757 sefer yaptıklarını duyurdu.. Yolcu yoğunluğu nedeniyle 43&#8217;ü Adalar&#8217;a olmak üzere 159 ek sefer düzenlendiğini belirten Şehir Hatları, &#8220;Yaklaşık 500 bin yolcu taşıdık&#8221; ifadelerini kullandı.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sehir-hatlarindan-bayram-aciklamasi-yaklasik-500-bin-yolcu-tasidik-5969509","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sehir-hatlarindan-bayram-aciklamasi-yaklasik-500-bin-yolcu-tasidik-5969509","pageType":"yazi","pageIdentifier":5969509,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u015eehir Hatlaru0131&#8217;ndan bayram au00e7u0131klamasu0131: Yaklau015fu0131k 500 bin yolcu tau015fu0131du0131k!"});aip('newsArticle', {"identifier":5969509,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sehir-hatlarindan-bayram-aciklamasi-yaklasik-500-bin-yolcu-tasidik-5969509/","headline":"u015eehir Hatlaru0131&#8217;ndan bayram au00e7u0131klamasu0131: Yaklau015fu0131k 500 bin yolcu tau015fu0131du0131k!","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["istanbul","\\u0130stanbul B\\u00fcy\\u00fck\\u015fehir Belediyesi","kurban"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/04/iecrop/vapur-depophotos-1_16_9_1596558483.jpg","author":"adilcan","dateCreated":"2020-08-04 19:28:30","datePublished":"2020-08-04 19:28:30","dateModified":"2020-08-04 19:29:51","info":"{"seo_news":"false"}"});