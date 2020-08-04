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Şehir Hatları’ndan bayram açıklaması: Yaklaşık 500 bin yolcu taşıdık!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, Kurban Bayramı ile ilgili açıklama yaptı. 159 ek sefer düzenlediklerini duyuran Şehir Hatları, yaklaşık 500 bin yolcu taşıdıklarını ifade etti.

19:28 -
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Şehir Hatları’ndan bayram açıklaması: Yaklaşık 500 bin yolcu taşıdık!

İBB Şehir Hatları, Kurban Bayramı boyunca toplam bin 757 sefer yaptıklarını duyurdu.

Yolcu yoğunluğu nedeniyle 43’ü Adalar’a olmak üzere 159 ek sefer düzenlendiğini belirten Şehir Hatları, “Yaklaşık 500 bin yolcu taşıdık” ifadelerini kullandı.

istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurban
Son güncelleme: 19:29 04.08.2020
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