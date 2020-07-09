Şehit uzman çavuşun ailesi acı haberle yıkıldı

Sakarya’da yaşanan ikinci havai fişek faciasında şehit düşen üç askerden Manisalı Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar’ın ailesine acı haber verildi.

İlçeye bağlı Uluderbent Mahallesi'nde yaşayan anne Fatma Yazar ve baba Mehmet Yazar acı haberle yıkıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Mesut Yazar'ın kardeşi Cihat Yazar’ın da asker olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan şoförün ise Hendek Belediyesi’nde çalışan Yusuf Fatih Üretmen olduğu ortaya çıktı. Üretmen’in ayaklarından ağır bir şekilde yaralandığı öğrenildi.