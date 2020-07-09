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Şehit uzman çavuşun ailesi acı haberle yıkıldı

Sakarya'da altı gün arayla yaşanan havai fişek faciasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın Manisa'da yaşayan ailesi acı haberler yıkıldı.

İlker KILIÇASLAN
16:15 -
Haberler Gündem

Sakarya’da yaşanan ikinci havai fişek faciasında şehit düşen üç askerden Manisalı Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar’ın ailesine acı haber verildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

İlçeye bağlı Uluderbent Mahallesi'nde yaşayan anne Fatma Yazar ve baba Mehmet Yazar acı haberle yıkıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Mesut Yazar'ın kardeşi Cihat Yazar’ın da asker olduğu öğrenildi.

Yusuf Fatih Üretmen (FOTO: SÖZCÜ)

Kazada yaralanan şoförün ise Hendek Belediyesi’nde çalışan Yusuf Fatih Üretmen olduğu ortaya çıktı. Üretmen’in ayaklarından ağır bir şekilde yaralandığı öğrenildi.

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