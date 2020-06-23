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Selin vurduğu Esenyurt’ta mucize kurtuluş!

Sağanak yağışla derenin taştığı Esenyurt'ta mucize bir kurtuluş yaşandı. Su basan bodrum katta mahsur kalan kişi elini dışarı çıkararak yardım istedi. Kişinin elini gören vatandaşlar hortum uzatarak mahsur kalan kişinin nefes almasını sağladı. Ardından kovalarla su temizlenerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

20:16 -
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Esenyurt’ta sağanak yağışla dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katını sel suyu bastı. O evlerden birinde mucizeye imza atıldı.

Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar kameraya yansıdı. Su dolu dairede yardım isteyen kişinin elini gören çevredekiler seferber oldu.

Vatandaşlar mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

Bu sırada pencerenin demir korkulukları sökülerek mahsur kalan kişi kurtarıldı. Mahsur kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak minibüsle hastaneye götürüldü.

“HORTUMLA NEFES ALDI”

Mahsur kalan kişiyi kurtaranlardan bir kişi, “Tek yaşıyordu. Hortumla nefes aldı, sonra kurtardık” dedi. DHA

FOTO: DHA

bodrum Esenyurt
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