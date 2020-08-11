Sivas’ta asker uğurlama yasağı ilan edildi! Asker uğurlaması hangi illerde yasak?

Asker uğurlamaları corona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ilde yasaklandı. Asker uğurlama yasağı süresince askeri birinci derece yakınları yolcu edecek, askerlerin uğurlama gibi etkinlikler yapmayacak. Asker uğurlaması yasağı ile açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yapılması kısıtlandı.

HANGİ İLLERDE ASKER UĞURLAMA YASAKLANDI?

Ankara, İstanbul, Malatya, Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı, Bursa, Kırıkkale ve Sivas Valilikleri asker uğurlama törenlerinin kısıtlandığını duyurdu.

ASKER UĞURLAMA TÖRENİ KURALLARINA UYMAMA CEZASI NE KADAR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alınmıştır.” Ancak hangi durumda hangi cezanın uygulancağına dair açıklama yapılmadı.

Avukat Rezan Epözdemir maske takmayanlara idari para cezalarının uygulanacağını söyleyerek, “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 3 bin 150 lira olacak. Kendisine uygulanan cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünen kişiler bu cezaya itiraz edebilir. Cezanın tebliğ edildiği andan itibaren itiraz süresi 15 gündür ve bu itiraz Sulh Ceza Hakimliklerine yapılır” dedi.