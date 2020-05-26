Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yarın sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye'de corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla zaman zaman sokağa çıkma yasağı uygulaması oluyor. En son, tüm Türkiye genelinde bayram boyunca da sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Peki son uygulanan sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Tüm bilgiler haberimizde…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı. 22.05.2020 saat 24.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı bu gece (26 Mayıs 2020) 24.00 son bulacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgede şu açıklamalar yer aldı;

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla yukarıda belirlenen çerçevede 81 ilimizde İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri/Hıfzıssıhha kurulları tarafından aşağıdaki kararların alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.