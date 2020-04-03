Sokağa çıkma yaşı kaç? 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Corona virüsü sebebiyle ilan edilen 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı sürüyor. Şimdi sokağa çıkma yasağı yaşının düşürülmesi ve 18 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirileceği iddiaları gündemde yer alıyor ancak bu konularda resmi bir açıklama yok.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA GEREK VAR MI?

Yayılmanın gittikçe arttığı gözlemlenirken salgınla mücadele konusunda Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. “Sokağa çıkma yasağı bir salgın yönetimi biçimi değildir. Salgın yönetiminde karantina, izolasyon, toplumsal harketlilik kısıtlaması, üretimin durdurulması, çalışanların evlerine gönderilmesi ve gerekli kişilere temel gıda ürünlerinin sağlanması uygulamaları vardır. Bu uygulamada katı bir izolasyon vardır ama daha da önemlisi doğru bir planlama yapılması gerekir. Önemli olan soru şu: Bu salgını nerede karşılamak, durdurmak istiyorsunuz? Eğer sağlık çalışanlarınızla beraber sokaklarda, mahallelerde bu salgını karşılarsanız doğru yaparsınız ancak katı bir izolasyon uygulamayıp salgını hastanelerde karşılamaya ve durdurmaya çalışıyorsanız yanlış yaparsınız.