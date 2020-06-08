Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik: Bu tip kötü şakalar yapmayın

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ülkesini her türlü provokasyona karşı egemenlik haklarını korumak için Türkiye ile askeri anlamda çatışmaya hazır olduğunu söylemişti.

Bu açıklamaların ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu tip kötü şakalar yapmayın bu tür kötü şakalar alnınıza yapışır” ifadelerini kullandı.

Ayasofya konusundaki bir soruya ise Çelik şu yanıtı verdi:

*1934’ten beri bu konuda Türk siyasetinde pek çok tartışma yapılmış, bu kadar abidevi bir eserin kilise olarak hizmet verdiği dönemlerden sonra cami haline dönüştürülmüştür.

*İnsanlık için son derece önemlidir. Ayasofya Camii olarak her zaman kalplerde özel bir yere sahiptir. Cumhurbaşkanımızın daha önceki açıklamaları var. Biz çalışır hangi kararımızı açıklarız gibisinden hala o noktada olduğumuzu söyleyebilirim.