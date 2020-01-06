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Son dakika: Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Başkent Ankara'da kar etkisini sürdürüyor. Binlerce öğrenci Ankara Valisi Vasip Şahin'den gelecek kar tatili haberini bekliyor. Kentte tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Meteoroloji Ankara'da hava durumunun bu akşam ilk saatlerde kar yağışlı gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu olacağını açıkladı. Peki Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

19:49 -
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Son dakika: Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Ankara’da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

ANKARA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Konu ile ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilese de kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Fotoğraf: İHA

Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kar, Başkent’te şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

DHA-İHA

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