Son dakika… AYM’den ‘Işıklar yanıyor’ açıklaması

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımaması sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım dün akşam sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını paylaşarak “ışıklar yanıyor” ifadelerini kullandı.

Darbe iması olarak algılanan bu mesaja siyasiler büyük tepki gösterdi. Engin Yıldırım bunun üzerine “Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

Tartışmalar üzerine bugün Anayasa Mahkemesi’nden bir açıklama geldi. AYM’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.”

AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM’DAN YENİ AÇIKLAMA

AYM üyesi Engin Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın tartışma yaratması üzerine, “Dün gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım” açıklamasını yaptı.

Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Dün gece paylaştığım mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duymaktayım.

* Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değildir.

* Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğum izahtan varestedir.

* Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım.

* Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur.

* Ancak insani bir yanılgı ile yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum.