Son dakika! Bakan Ziya Selçuk’tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında Lise Geçiş Sınavı’nda( LGS) alınacak corona virüsü önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Selçuk özetle şunları söyledi:
* 45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı.
* Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir.
5 KAT ARTIŞ VAR
* Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda.
* Soru kitapçıklarını öğrencilerimize vermeyeceğiz. Karmaşayı istemiyoruz.
* 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler.
* Geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okula çıkardık. 5 kat artış var.
* Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler.
ZORUNLU MU OLACAK?
Bakan Selçuk “31 Ağustos’ta başlayacak 3 haftalık eğitim zorunlu mu olacak?” sorusuna da yanıt verdi. Selçuk şunları söyledi:
* 31 Ağustos zorunlu. Devlet ile birlikte başlamak zorunda. Öncesinde özel eğitim kurumu ister başlar ister başlamaz.
* Tam gün eğitim yapan okullarımız duruma göre ikili öğretime geçebilir.
MASKE TAKILACAK MI?
Selçuk okullarda maske takılıp takılmayacağına ilişkin ise o zamanki tabloya göre karar verileceğini söyledi.
LGS NE ZAMAN?
20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek LGS’nin ilk oturumu saat 09.30’da başlayacak. 1 saat 15 dakika süren ilk oturumun ardından 45 dakikalık bir aranın ardından ikinci oturum 11.30’da başlayacak ve toplam 1 saat 20 dakika sürecek. Sınav 12.50’de tamamlanmış olacak.