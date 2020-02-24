Son dakika… Beton mikserinin altında kaldı

Kaza, saat 11.00’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Şair Arşi Caddesi kesişiminde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Mustafa Yiğit’e, Mehmet Saygın yönetimindeki beton mikseri çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yiğit ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yiğit, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
“AYAKLARI ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI”
Kaza sırasında Mustafa Yiğit’in yanında bulunan eşi fenalık geçirdi. Olayın görgü tanığı, “Amca karşıdan karşıya geçiyordu. Beton mikseri amcayı altına aldı. Ambulans çağırdılar. Amcanın bacakları kötü durumdaydı” dedi. Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alınırken, Şair Arşi Caddesi bir süre trafiğe kapandı. (DHA)