Son dakika… Corona verileri açıklandı! İşte 5 Kasım tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 81 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 639’a yükseldi.

Bugün toplam 146 bin 28 test yapılırken, 2 bin 311 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 386 bin 820 oldu.

Bugün iyileşen bin 714 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 332 bin 379’a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 564 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: ARTIŞA ENGEL OLMAK ZORUNDAYIZ



Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız.

* Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.

DÜN 77 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 77 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 391 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 841 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir Corona virüsü bitmeden... Japonya ve Hollanda'da salgın alarmı