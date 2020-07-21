Son dakika… Güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte 21 Temmuz corona tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona salgınından kaynaklanan yeni ölü ve vaka sayısını açıkladı.

Tabloya göre, bir gün içinde 928 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 221 bin 500’e yükseldi. Bugün 18 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 5 bin 526 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 42 bin 846 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 4 milyon 359 bin 627'ye ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 9 artarak 204 bin 11'e yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının bin 246, entübe hasta sayısının da 379 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: 21 İLDE YOĞUN BAKIM HASTASI YOK

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr

DÜN 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 931 yeni vakanın tespit edildiğini ve 992 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

İLGİLİ HABER İçişleri'nden flaş corona genelgesi!