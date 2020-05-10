Son dakika… İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 08 Mayıs 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 24 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'da sona erecektir.

* Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır.