Son dakika… İstanbul’da corona virüsü toplantısı! Bakan Koca son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında İstanbul’da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

“VAKA SAYISINDA ÖNEMLİ ORANDA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ”

Toplantının ardından sosyal medya hesabından İstanbul’da salgının seyriyle ilgili açıklama yapan Bakan Koca, son hafta içinde kentte vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildiğini belirtti.

Bakan Koca, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Polikliniklerde %50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı.

* Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız.