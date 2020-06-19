Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika! İstanbul’da maske takmamanın cezası belli oldu

İstanbul’da açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından maske kullanmamanın cezası da 900 lira olarak belirlendi.

Damla GÜLER
09:43 -
Haberler Gündem
Son dakika! İstanbul’da maske takmamanın cezası belli oldu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği ile İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Kararın ardından İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu fiyat belirlemek için dün akşam acil bir toplantı düzenledi.

900 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı sonrası İstanbul’da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için maske kullanım zorunluluğuna aykırı hareket edenlere idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesini tavsiye kararı alınmıştır” denildi.

istanbul son dakika
Son güncelleme: 10:08 19.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more