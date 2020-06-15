Son dakika… MHP’nin kurultay tarihi belli oldu!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısının ardından 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın tarihini açıkladı.
TARİH 14 MART 2021
Yalçın, “Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür” dedi.
HAZİRAN PROGRAMI
MHP, 19 Haziran 2020'de Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı, 26 Haziran 2020'de Milletvekilleri Toplantısı ve 27 Haziran 2020'de İl Başkanları Toplantısını gerçekleştirmeyi planlıyor.