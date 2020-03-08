Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan Corona virüsü açıklaması!

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, yaptığı Corona virüsü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
* 104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu.
* Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı.
* Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı.
Fahrettin Koca’nın paylaştığı Corona virüsü tablosu:
Çin’in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan Corona virüsü, bugüne kadar 90’dan fazla ülkeye sıçradı. Virüs nedeniyle dünya genelinde 110 bine yakın kişi karantina altına alındı, 3 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti.