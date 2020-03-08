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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan Corona virüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 virüsüyle ilgili verilerini paylaşan Koca, Türkiye'nin alınan önlemlerle Corona virüsüne yakalanan ülkeler listesine girmediğini belirtti.

21:43 -
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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan Corona virüsü açıklaması!

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, yaptığı Corona virüsü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* 104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu.

* Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı.

* Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı.

Fahrettin Koca’nın paylaştığı Corona virüsü tablosu:

Çin’in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan Corona virüsü, bugüne kadar 90’dan fazla ülkeye sıçradı. Virüs nedeniyle dünya genelinde 110 bine yakın kişi karantina altına alındı, 3 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti.

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