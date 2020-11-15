Son dakika… Tunceli’de 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

AFAD’ın verilerine göre Tunceli’nin Pülümür ilçesinde saat 00:22’de deprem meydana geldi.

4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10.06 kilometre olduğu aktarıldı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin 4.1 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

OLUMSUZ İHBAR YOK

Gelişmelerin takip edildiğini aktaran AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını aktardı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.