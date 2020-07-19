Son dakika… Van’dan acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 56 oldu

27 Haziran gecesi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan Sedat Akbaş ile Medeni Akbaş için kayıp başvurusu yapıldı. Medeni Akbaş, ertesi gece bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilen Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

BATAN TEKNE 106.5 METRE DERİNLİKTE

Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı çalışmalarda, Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler çıkarılmaya devam ediyor. Bugün yapılan çalışmalarda iki cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 56 oldu. (DHA)