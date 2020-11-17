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Son dakika… Vaniköy Camii’nin nasıl yandığı belli oldu

Önceki gün İstanbul'un Çengelköy semtinde çıkan yangın sonrası büyük hasar gören Vaniköy Camii'yle ilgili İstanbul İtfaiyesi'nin hazırladığı rapor ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:53, 17/11/2020
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Son dakika… Vaniköy Camii’nin nasıl yandığı belli oldu

İstanbul’daki 355 yıllık Vaniköy Camii geçen pazar günü alevlere teslim oldu. Yangında tarihi cami büyük çapta hasar gördü.

İstanbul İtfaiyesi’nin hazırladığı raporda “Elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünitelerinin bulunduğu bölgede (minareye yakın bölge) ahşapların arasından geçen çoklu elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi. Daha sonra ahşap bölgeler ve çatı kısmına sirayet ederek yangının geliştiği tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Yangına ilişkin olarak, “Yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “Kamu hizmetine ayrılmış mala zarar verme” suçlarından soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, caminin imamı Mustafa Coşkun, eşi Havva Coşkun’un da aralarında bulunduğu beş kişinin ifadesini alınmıştı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:41,
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