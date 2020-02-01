Son dakika… Wuhan’dan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak Ankara’ya indi

Çin’in Wuhan kentinde yaşayan ve Corona virüsü tehdidi nedeniyle Türkiye’ye dönme talebinde bulunanların tahliyesi için tahliye operasyonu başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon için A400M tipi askeri kargo uçağı ‘Koca Yusuf’, ambulansa dönüştürüldü.

6 SAĞLIK PERSONELİ YER ALDI

Kayseri’den Ankara’daki Etimesgut Askeri Havaalanı’na getirilen uçak, hazırlıkların tamamlanması ardından dün öğle saatlerinde Wuhan’a hareket etti.

Uçakta 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve 4 enfeksiyon kontrol personeli yer aldı.

Uçak, gece yarısı Wuhan’a ulaşırken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan biyolojik tehlike tulumu, koruyucu filtreli maske ve koruyucu kıyafet gibi tıbbi malzemeleri Çin hükümetine teslim edildi.

KONTROL EDİLEREK UÇAĞA ALINDILAR

Daha sonra 42 kişinin uçağa alınması için çalışma başlatıldı.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından yapılan muayene ve kontrollerde yolcuların virüs taşımadığı belirlendi.

Yolcular, gerekli kontrollerin ardından uçağa alındı.

Koruyucu kıyafetler giyerek maske takan yolcular, uçuş boyunca zaman zaman uçaktaki sağlık personeli tarafından kontrol edildi.

Ateşleri ve oksijen seviyelere ölçülen yolcularda olumsuz bir duruma rastlanmadı.

‘KOCA YUSUF OPERASYONU TAMAMLANDI’

Saat 07.00’de Wuhan’dan hareket eden uçak, Ankara’daki Etimesgut Askeri Havaalanı’na iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, saat 21.02’e Twitter hesabından, “Koca Yusuf Operasyonu’ başarılı şekilde tamamlandı. Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanı’na indi” paylaşımını yaptı.

Havaalanına inen uçak, pistin uzak noktasına çekildi.

Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 42 kişi, 17 ambulansla kendileri için hazırlanan Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilecek.

42 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda karantinada gözlem altında tutulacak.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yolcularımızda hastalık belirtisi yok” şeklinde konuştu. DHA