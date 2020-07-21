Son dakika… YKS tercihleri için tarih belli oldu! YKS tercih kılavuzu bugün yayınlanıyor….

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin iyi bir üniversitede okuma hayali ile girdiği YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz’da açıklanacağının duyurulmasının ardından YKS tercih tarihleri de belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2020-YKS tercihlerinin 6 Ağustos tarihinde başlayacağını duyurdu.

YKS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU!

ÖSYM Başkanı Aygün tarafından duyurulan YKS tercihleri için tarihler 6-14 Ağustos olarak belirlendi. Adaylar belirlenen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr'den tercihlerini yapacak.

YKS KILAVUZU BUGÜN YAYINLANACAK

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün attığı tweet ile 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun da bugün yayınlanacağını duyurdu.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak.