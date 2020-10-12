Son günlerin popüler oyunu Among Us nasıl oynanır?

En fazla 10 en az ise 4 kişiyle oynanan Among Us, çevrimiçi bir sosyal çıkarım oyunu olarak tanımlanıyor. Uzay temalı bir ortamda ekibin içindeki haini bulmak amacı taşıyan oyunda, hain rolünü üstlenen oyuncu ise rakiplerini öldürmek ve onları kendinin öldürmediğini iddia etmek zorunda.

AMONG US NASIL OYNANIR?

Oyun aslında 2 takımlı olarak görülebilir, mürettebat ve hainler takımı. Mürettebat arkadaşları öldürülmeden önce tüm görevleri tamamlayarak veya tüm hainleri bularak ve ortadan kaldırarak kazanır; Hainlerin kazanması için, hainlerin sayısı Mürettebat Arkadaşlarının sayısına eşit olacak şekilde olmalı veya sabotaj geri sayımı bitene kadar yeterince Mürettebat öldürmelidir; Hayaletlerin amacı, sırasıyla Crewmate ve Impostor hayaletleri için görevleri tamamlayarak ve sabotajlar yaparak yaşayan takım arkadaşlarına yardım etmektir. Bir hain bir sabotaj gerçekleştirdiğinde, ya ani bir sonuç olur (tüm ışıkların sönmesi gibi) ya da bir geri sayım başlar ve sabotaj bitmeden çözülmelidir, yoksa tüm Mürettebat arkadaşları ölür. Sabotajlar, hangi sabotajın yapıldığına bağlı olarak oyuncular tarafından çeşitli şekillerde çözülebilir.

AMONG US ÜCRETLİ Mİ?

Oyun bilgisayar üzerinde Steam platformundan ücretli şekilde edinilebiliyor ancak Android versiyonu ücretsiz.

AMONG US ÜCRETSİZ NASIL OYNANIR?

Oyunun Android sürümü ücretsiz olarak indirilebiliyor. Android cihazlarda hiçbir ücret ödemeden oynanabilen oyun, bilgisayar üzerinde de çeşitli Android emulatörleriyle ücretsiz olarak oynanabilir.