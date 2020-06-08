Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına 9 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen kişiler hakkında soruşturma başlattı.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: Açık kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 10 şüpheli hakkında 08.06.2020 günü saat 06.00 itibariyle eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiş olup, dokuz şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir. (İHA-DHA)