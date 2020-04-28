Tekirdağ sahilleri turuncu renge büründü!

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin sahillerinin bazı kesimlerinde denizin renginin turuncuya dönüştü.

Denizin turuncu renge büründüğünü gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması, her yıl mart ve nisan aylarında yaşanıyor.

Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

Uzmanlar, daha önce de görünen denizin turuncu renge boyanmasının, ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başlamasından kaynaklandığını söyledi.

“RENKLENME MARMARA’NIN İÇLERİNE DOĞRU İLERLER”

Uzmanlar, şu ifadeleri kullandı:

* Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır.

* Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar.

* Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır.

* Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur.

* Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır.

* Bu renklenme Tekirdağ’ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp, oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara’nın içlerine doğru gider.

* Bu canlıya diğer adıyla ‘noctiluca’ denilir.

“GEÇİCİ BİR OLAYDIR”

Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusunun olmadığını ifade eden uzmanlar, şunları söyledi:

* Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır.

* Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır.

* Türkiye’nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz.

* Bu geçici bir olaydır.

* Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir. DHA