Tıbbi yardım malzemeleri bu kez Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaştırılacak

Corona virüsüyle mücadele kapsamında bir ülkeye daha tıbbi yardım malzemesi gönderildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardım malzemesi gönderileceği belirtilen açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, TSK'ya ait A-400M tipi uçağımızla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacak” denildi.

Türkiye corona virüsle mücadele kapsamında en son ABD’ye tıbbi yardım malzemeleri göndermişti.