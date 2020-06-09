Tiyatro ve sinemalar ne zaman açılacak? İşte tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerinin açılacağı tarih…

Dünya genelinde maddi manevi büyük tahribata yol açan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de çeşitli önlemler alınmıştı. Bu kapsamda tiyatro, sinema ve gösteri merkezleri kapalıydı. Ancak beklenen açıklama geldi ve açılış tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerinin açılış tarihini duyurdu.

TİYATRO VE SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı ardından canlı yayında yaptığı açıklamada, “Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir.” ifadelerini kullandı.

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