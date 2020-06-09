Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tiyatro ve sinemalar ne zaman açılacak? İşte tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerinin açılacağı tarih…

Corona virüsü önlemleri kapsamında uzun süredir kapalı olan tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerinin açılış tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam yaptığı kabine toplantısı sonrası açıklamalarında müjdeli haberi paylaştı. Peki Tiyatro ve sinemalar ne zaman açılacak?

21:12 -
Haberler Gündem
Tiyatro ve sinemalar ne zaman açılacak? İşte tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerinin açılacağı tarih…

Dünya genelinde maddi manevi büyük tahribata yol açan corona virüsü nedeniyle ülkemizde de çeşitli önlemler alınmıştı. Bu kapsamda tiyatro, sinema ve gösteri merkezleri kapalıydı. Ancak beklenen açıklama geldi ve açılış tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerinin açılış tarihini duyurdu.

TİYATRO VE SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı ardından canlı yayında yaptığı açıklamada, “Sinema, tiyatro ve gösteri merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçebilecektir.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izni kaç gün?65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izni kaç gün? İLGİLİ HABERHafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more