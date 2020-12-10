Trabzon’un kalabalık cadde ve sokağına HES kodu ile giriliyor

Trabzon’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca kentin Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi kapatılarak HES kodu ile giriş uygulaması başlatıldı. Bu cadde ve sokaklara girmek isteyenler HES kodu sorgulaması yapıldıktan sonra alınıyor.

HES KODU BULUNMAYANLAR GEÇEMEDİ

Polis ekiplerince cadde ve sokakların giriş ve çıkışlarına yayalar için denetim noktaları oluşturuldu. Bariyer yerleştirilen noktalarda denetim yapan polisler, HES kodu bulunmayan vatandaşların geçişine izin vermedi. Ekipler, bazı vatandaşların HES kodu oluşturmasına yardımcı oldu.

Uygulamanın insanlara güven verdiğini söyleyen Erol Çapkın, “Uygulama çok iyi oldu. Kişilerin temaslı olup olmadıkları tespit ediliyor. Bu bağlamda da insanların daha güvende olmaları sağlanıyor” diye konuştu.

Fatma Çapkın ise “Çok güzel bir uygulama yapılıyor. Sağlık çalışanıyım. Gerçekten hayat eve sığar. Neler çekildiğini görüyoruz. Güzel bir uygulama, umarım işe yarar” dedi. DHA

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.