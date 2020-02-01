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Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak hazırlıklarını tamamladı

MSB, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin’in Vuhan kentinden ülkemize getirecek uçağımızın pilot ve uçuş ekibi dönüş hazırlıklarını tamamladı."

03:18 -
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Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak hazırlıklarını tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama göre; Çin’in Vuhan kentinden Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak hazırlıklarını tamamladı.

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Çin Milli Savunma Bakanlığı uçak
Son güncelleme: 03:24 01.02.2020
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