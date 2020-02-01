Milli Savunma Bakanlığı&#8217;ndan yapılan açıklama göre; Çin&#8217;in Vuhan kentinden Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak hazırlıklarını tamamladı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/turk-vatandaslarini-tahliye-edecek-ucak-hazirliklarini-tamamladi-5600658","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/turk-vatandaslarini-tahliye-edecek-ucak-hazirliklarini-tamamladi-5600658","pageType":"yazi","pageIdentifier":5600658,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Tu00fcrk vatandau015flaru0131nu0131 tahliye edecek uu00e7ak hazu0131rlu0131klaru0131nu0131 tamamladu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5600658,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/turk-vatandaslarini-tahliye-edecek-ucak-hazirliklarini-tamamladi-5600658/","headline":"Tu00fcrk vatandau015flaru0131nu0131 tahliye edecek uu00e7ak hazu0131rlu0131klaru0131nu0131 tamamladu0131","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["\\u00c7in","Milli Savunma Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","u\\u00e7ak"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/01/iecrop/pilot-iha1_10558807_16_9_1580516183.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":1580516304,"datePublished":1580516304,"dateModified":1580516643,"info":"{"seo_news":"false"}"});