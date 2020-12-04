Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni İstanbul’dan yola çıktı

Sosyal medya hesabından ihracat treninin fotoğrafını paylaşan Dışişleri Bakanlığı tarafından şu ifadeler kullanıldı:

* Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıktı.

* Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak tren, 8.693 km yol alıp, 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin’e 12 günde ulaştıracak.

YERLİKAYA: YOLUN AÇIK OLSUN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’da konuyla ilgili sosyal medya hesabında şu ifadeleri paylaştı:

* Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul’dan yola çıktı. 42 konteyner içerisinde beyaz eşya taşıyan tren, Marmaray Kazlıçeşme İstasyonundan hareket etti. Çin’in, Xi'an şehrine kesintisiz şekilde; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek ulaşacak. Yolu açık olsun.