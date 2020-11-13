Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı coronaya yakalandı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, corona virüsüne yakalandı. Sosyal medya hesabından genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Yazıcı, evinde karantinada olduğunu aktardı.

“BUGÜN DAHA İYİYİM”

Evinden bir video da paylaşan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

* Dün akşam ufak tefek ağrılarla birlikte geceleyin ateşim çıktı ve film çektirdim.

* Çektirmiş olduğum filmdeki belirtilerle bugün yaptırmış olduğum yeni tip corona virüsü COVID-19 testim pozitif çıktı.

* Bunu kendim duyurmak istedim. Çok şükür, dün biraz ateşim çıktı, halsizlik vardı ama bugün daha iyiyim.

* İnşallah dualarınızı bekliyorum. Rabbim şifalar versin tüm COVID’li hastalara.