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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı coronaya yakalandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinin Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, corona virüsü testi sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Evinde karantinada olduğunu aktaran Yazıcı, "Dün biraz ateşim çıktı, halsizlik vardı ama bugün daha iyiyim" dedi.

Güncellenme: 20:55, 13/11/2020
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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, corona virüsüne yakalandı. Sosyal medya hesabından genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Yazıcı, evinde karantinada olduğunu aktardı.

“BUGÜN DAHA İYİYİM”

Evinden bir video da paylaşan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

* Dün akşam ufak tefek ağrılarla birlikte geceleyin ateşim çıktı ve film çektirdim.

* Çektirmiş olduğum filmdeki belirtilerle bugün yaptırmış olduğum yeni tip corona virüsü COVID-19 testim pozitif çıktı.

* Bunu kendim duyurmak istedim. Çok şükür, dün biraz ateşim çıktı, halsizlik vardı ama bugün daha iyiyim.

* İnşallah dualarınızı bekliyorum. Rabbim şifalar versin tüm COVID’li hastalara.

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Yayınlanma Tarihi:20:54,
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