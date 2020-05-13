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Uşak’ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilirken, karara uymayanlara idari para cezası kesileceği belirtildi. Daha önce Afyonkarahisar, Balıkesir ve Adıyaman'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

17:27 -
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Uşak’ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri yurt genelinde alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince vatandaşların maskesiz sokağa çıkması 14 Mayıs’tan itibaren yasaklandı.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR ZORUNLU OLDU

Alınan karar doğrultusunda vatandaşların evlerinden çıkıp tekrar döneceği süre zarfında ikinci bir düzenlemeye kadar maske takmaları zorunlu hale getirildiği açıklandı. Yasağa uymayan vatandaşlara ise idari para cezası kesileceği bildirildi.

Daha önce corona virüsüyle mücadele kapsamında Afyonkarahisar, Balıkesir ve Adıyaman’da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. İHA

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Adıyaman Afyonkarahisar Balıkesir Corona para Uşak
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