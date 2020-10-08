Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı… Ünlü müzik gruplarıyla çalışmış

İstanbul'da düzenlenen ve gübreler arasında emdirilmiş, 258 kilo kokain ele geçirilen operasyonda yakalanan "Doktor" lakaplı İngiliz Anthony Murray'ın tanınmış müzik gruplarından Happy Monday’s ve Black Grape gruplarının eski turne müdürü olduğu ortaya çıktı.

Habip ATAM
14:22 -
Haberler Gündem
Uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı… Ünlü müzik gruplarıyla çalışmış

İstanbul Narkotik Polisi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de önemli bir operasyona imza atmıştı.

İki birimin ortak çalışmasında,  Kolombiya'dan gelen ve Ambarlı Limanı'na yanaşan bir gemideki 6 konteyner  içerisinde 258 kilo kokain ele geçirilmişti.

Yaklaşık 120 ton gübre içerisine karıştırılan kokainin uluslararası bir şebeke tarafından Türkiye’ye gönderildiği belirlenmişti.

‘DOKTOR' LAKAPLI İNGİLİZ

İstanbul Narkotik Polisi, uluslararası zehir tacirlerinin Türkiye ayağına yönelik çalışmada, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler arasında, İngiltere'den gelen “doktor” lakaplı bir şüpheli olduğu da belirlendi. Uyuşturucuları gübreden ayırmak için gelen doktor lakaplı  Anthony Murray’a İngiliz basını da geniş yer verdi.

ÜNLÜ MÜZİK GURUBUNUN  ESKİ TURNE MÜDÜRÜ

İngiliz müzik grubu Happy Monday's ve Black Grape gruplarının eski turne müdürü olduğu belirtilen Anthony Murray'ın daha önce de uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi. Murray'ın iki oğlunun da daha önce uyuşturucu olaylarına karıştığı belirtildi. Türkiye’de tutuklanan şüphelinin grup üyelerinden bazılarının da yakın arkadaşlığı olduğu belirtildi.

doktor İngiltere istanbul Kolombiya Türkiye uyuşturucu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more