Uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı… Ünlü müzik gruplarıyla çalışmış

İstanbul Narkotik Polisi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de önemli bir operasyona imza atmıştı.

İki birimin ortak çalışmasında, Kolombiya'dan gelen ve Ambarlı Limanı'na yanaşan bir gemideki 6 konteyner içerisinde 258 kilo kokain ele geçirilmişti.

Yaklaşık 120 ton gübre içerisine karıştırılan kokainin uluslararası bir şebeke tarafından Türkiye’ye gönderildiği belirlenmişti.

‘DOKTOR' LAKAPLI İNGİLİZ

İstanbul Narkotik Polisi, uluslararası zehir tacirlerinin Türkiye ayağına yönelik çalışmada, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler arasında, İngiltere'den gelen “doktor” lakaplı bir şüpheli olduğu da belirlendi. Uyuşturucuları gübreden ayırmak için gelen doktor lakaplı Anthony Murray’a İngiliz basını da geniş yer verdi.

ÜNLÜ MÜZİK GURUBUNUN ESKİ TURNE MÜDÜRÜ

İngiliz müzik grubu Happy Monday's ve Black Grape gruplarının eski turne müdürü olduğu belirtilen Anthony Murray'ın daha önce de uyuşturucudan yakalandığı öğrenildi. Murray'ın iki oğlunun da daha önce uyuşturucu olaylarına karıştığı belirtildi. Türkiye’de tutuklanan şüphelinin grup üyelerinden bazılarının da yakın arkadaşlığı olduğu belirtildi.