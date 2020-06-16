Vakaların arttığı Konya’da bir mahalle daha karantinada!

Konya'da merkez Meram ilçesine bağlı İkipınar Mahallesi corona virüsü vaka sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Konuya ilişkin Meram Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile İkipınar Mahalessi'nde Covid-19 vakalarının artması nedeniyle ikinci bir emre kadar karantina tedbiri uygulaması başlatılmıştır” denildi.

“TAZİYE ZİYARETİNDEN DOLAYI 22 KİŞİDE BULAŞ OLUŞTU”

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çumra ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nin de karantinaya alındığını duyurdu.

Altay, “Çumra'da bir köyümüzü karantinaya aldık. Taziye ziyaretinden dolayı 22'ye yakın kişide bir bulaş oluştu” dedi.

KENTTEKİ TÜM HASTANELER PANDEMİ HASTANESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Konya’da günlük corona vakalarının 1 hafta içinde kademeli olarak artmasının ardından kentteki tüm hastaneler tekrar pandemi hastanesi ilan edilimişti.

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