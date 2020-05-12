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Vali duyurdu: Kentte ilk kez ölüm ve vaka artışı olmadı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, corona virüs salgının başladığı günden itibaren kentte ilk defa pazartesi günü ölüm ve yeni pozitif vaka yaşanmadığını açıkladı.

08:21 -
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Vali duyurdu: Kentte ilk kez ölüm ve vaka artışı olmadı

Vali Bektaş, Twitterdan yaptığı açıklamada kentte ilk defa pazartesi günü yeni vaka ve vefat yaşanmadığını ifade etti. Zonguldak’taki corona virüsü tablosunu da paylaşan Vali Bektaş, “Teşekkürler Zonguldak. Baştan bu yana ilk defa sıfır vefat ile sıfır yeni vakaya ulaştık çok şükür. Katkısı olan herkese, sağlık çalışanlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sabırla devam, başaracağız, inşallah” dedi.

59 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Vali Bektaş’ın paylaştığı tabloya göre Zonguldak’ta bugüne kadar 9 bin 43 test yapıldı. 750 kişide pozitif vakaya rastlanırken 59 hasta ise yaşamını yitirdi. 470 hastanın iyleştiği kentte 10 hastanın yoğun bakımda, 3 hastanın da entübe olarak tedavisine devam edildiği belirtildi. (DHA)

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Son güncelleme: 08:25 12.05.2020
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