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Valilikten çok önemli ’65 yaş’ uyarısı!

Muğla Valiliği bazı kişilerin, kendilerini Sağlık Bakanlığı yetkilisi olarak tanıtıp 65 yaş üstü kişilerin telefon numaralarını alarak banka bilgilerine ulaşmaya çalıştıklarını belirlendiğini açıkladı. Valilik, bu kişiler hakkında vatandaşların daha dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Yaşar ANTER
21:25 -
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Valilikten çok önemli ’65 yaş’ uyarısı!

Son günlerde 65 yaş üstü kişileri arayarak dolandırmaya çalışan kişilerin sayısı artınca yetkililer harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Valiliği, vatandaşları uyardı. Yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere yer verildi;

“155-156’YI ARAYIN”

*Son günler de; kötü niyetli bazı kişiler telefon da kendisini Sağlık Bakanlığı yetkilisi olarak tanıtıp evleriniz de 65 yaş ve üzeri yaşayan olup olmadığını, şayet varsa kendilerini hafta sonu sokağa çıkma yasağı izni hakkında bilgi vermek istediklerini söyleyerek aldıkları telefon numaralarından 65 yaş üstü kişileri arayıp kendilerini polis, asker, savcı şeklinde tanıtarak banka bilgilerini almaya çalıştıkları bilgisi Valiliğimize ulaşmıştır.

*Bu tür kişilere itibar edilmemesi ve ivedilikle Emniyet ve Jandarma (155–156) birimlerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

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