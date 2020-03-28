Yabancı plakalı araçların yurtta kalma süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattık.

* Bu süreçte firmaların gümrük mevzuatından kaynaklı bazı süre yükümlülüklerine uymakta karşılaşabileceği sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak da gerekli önlemleri alıyoruz.

* Bu kapsamda, geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonunu,yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30 Haziran 2020 tarihi olarak belirledik.”