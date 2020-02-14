Yardımcı pilot : Kule ‘pas geç’ demedi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat günü meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, tedavi altına alınan 2 pilottan yabancı uyruklu yardımcı pilot dün ameliyata girmeden önce “şüpheli” sıfatıyla ifade vermişti.

‘PAS GEÇ’ TALİMATI VERİLMEDİ

Yardımcı pilot F.P.’nin ifadesinde, kulenin ulaştırdığı mevcut veriler ışığında kaptan pilot ile birlikte inebileceklerini düşündüklerini söylediği öğrenildi. Pilotun kendilerine ulaştırılan verilerin ne olduğunu hatırlamadığını, kule tarafından kendilerine ‘pas geç’ şeklinde talimat verilmediğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

ÜZGÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öte yandan pilotun ifadesinde, kule tarafından kendilerine inmemeleri yönünde bir şey söylenmediğini, piste indikten sonra kaydığını ardından tutunamadığını, daha sonra ise pistten çıktığını anlattığı ve 3 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

AMELİYATTAN ÖNCE İFADESİ ALINMIŞTI

Yardımcı pilotun ikinci ameliyatına girmeden önce dün hastanede tercüman aracılığıyla ifadesi alınmıştı. Tercüman aracılığı ile ifadesi alınan pilota, kazanın nasıl olduğu, olayı tarif etmesi, neden uçağı piste indirdiği, pisti neden pas geçmediği gibi soruların sorulduğu öğrenilmişti.