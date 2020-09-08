Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken etti... Kaldırımda yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını üç kere öperek alnına koyan kadının görüntüleri herkesi duygulandırdı.

08:59 -
Haberler Gündem

Cadde üzerinde yürüyen kadın, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce, o tarafa doğru yöneldi.

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadını gören gençler, şaşırdı.

Öptükten sonra yoluna devam eden kadının bayrak sevgisi, kamera kayıtlarını izleyenleri duygulandırdı.

FOTO: DHA / Bursa’nın İnegöl ilçesinde yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

“GURURLANDIM, TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU”

Olayı gören kafenin sahibi Fırat Yurdakul, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde duygulandığını belirterek, “Ben içerde oturuyordum. Bir genç gelip teyzenin birinin bayrağı öptüğünü söyledi. Güvenlik kameralarına bakınca gururlandım, tüylerim diken diken oldu. Gerçekten gurur verici bir tablo. Kelimeler kifayetsiz kaldı. Allah teyzelerimizden razı olsun. Bir kez daha bize vatan, bayrak sevgiyi aşılamış oluyorlar. Eli öpülesi insanlar.” açıklamasında bulundu.(DHA)

Bursa İnegöl internet Kadın
Son güncelleme: 09:41 08.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more