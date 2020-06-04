Yılmaz Büyükerşen çevre konusunda uyardı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkların ve tıbbi atıkların bertaraf edilmesi, güneş enerjisinden ve evsel atıklardan elektrik enerjisi üretimi gibi çevre sağlığı için kritik çalışmalara imza atıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, salgın nedeniyle sağlığın öneminin daha iyi anlaşıldığı şu günlerde vatandaşları çevreyi temiz tutmaları konusunda uyardı.

“ÇEVRE VE DOĞANIN KIYMETİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIK”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bir yandan evsel atıklar, tıbbi atıklar, ambalaj atıkları ve gürültü kirliliği ile mücadele ederken, bir yandan da güneşten ve katı atıklardan enerji üretimi ile doğa dostu projelerini sürdürüyor.

Doğanın ve çevrenin kıymetini pandemi sürecinde daha iyi anladıklarını ifade eden Başkan Büyükerşen 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle açıklamada bulundu. Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:

* İçerisinde bulunduğumuz bu zor dönemde sağlığımız için çevrenin ve doğanın ne kadar kıymetli olduğunu millet olarak bir kez daha anladık. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde ilgili birimimizce çok önemli çalışmalara imza atılıyor.

* 2010 yılında kurduğumuz Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimizi artan nüfusa bağlı olarak 2017 yılında teknoloji ile güçlendirdik ve şuan evsel atıklardan enerji üretiyoruz.

* Bunun yanı sıra özellikle pandemi döneminde büyük risk taşıyan tıbbi atıklar da tarafımızca toplanmakta ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde bertaraf edilmektedir.

“ÇORAK ARAZİLERE GÜNEŞ PANELİ YERLEŞTİRİYORUZ”

Belediye olarak çevre konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Büyükerşen şunları söyledi:

* Mülkiyeti belediyemize ait olan çorak arazileri güneş panelleri ile doldurarak güneş enerjisinden elektrik üretiyoruz. Şu an Gülpınar Mahallesi'nde enerji üretimi gerçekleştiren santrallerimizin sayısını kısa süre içerisinde arttırmayı hedefliyoruz. Hayvansal atıklarından enerji üretimi konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.

* Kurmayı planladığımız Biyogaz Tesisi ile organik atıkların çevreye zarar verecek şekilde atıl halde depolanmasının yerine, atıkların kompost veya biyogaz şeklinde geri dönüşümü yapılarak bölge ekonomisine, istihdamına, sürdürülebilir tarıma ve toplumda geri dönüşüm bilincinin arttırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

* Tüm bunların haricinde aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla okullarda personellerimizce çeşitli eğitimler veriliyor. Biliyoruz ki ağaç yaş iken eğilir. Bu yüzden de çocuklarımızın bu konudaki eğitimlerine büyük önem veriyoruz.

ÇEVRE SAĞLIĞI ÖNEM TAŞIYOR

Corona virüsü salgını nedeniyle çevre sağlığının büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Büyükerşen, vatandaşlardan çevre temizliğine dikkat etmeleri konusunda hassasiyet beklediklerini ifade etti.

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