Eskişehir’de halkın iradesi kazandı! Termik santral yapımını Danıştay iptal etti

Eskişehir'in en verimli topraklarının bulunduğu Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santral konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Eskişehirlilerin tepki gösterdiği termik santralin durdurulması amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin temyize götürdüğü dava sonuçlandı.

Danıştay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kararını iptal ederek, kömürlü termik santralin yapımına izin vermedi.

“YANLIŞ KARARIN BOZULACAĞINA İNANIYORDUK”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen alınan bu kararın sevindirici olduğunu ve termik santrale ilişkin davalarda bir mihenk taşını daha aştıklarını belirtti.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı:

* Bu ihanetin Eskişehir’e, bereketli topraklarımıza yapılmaması için büyük bir mücadele verdik, veriyoruz. Tüm işlemlerin başı olarak gördüğümüz bu alanların özelleştirmesine yönelik açmış olduğumuz davayı kazandık.

* Hem yerel yönetimler olarak bizler, hem sivil toplum kuruluşları hem de hemşehrilerimiz bu yanlış kararın hukuksal düzlemde bozulacağına yürekten inanıyorduk.

* Sonuç olarak belediye olarak temyize götürdüğümüz davayı kazandık. Danıştay aldığı karar ile Özelleştirme Başkanlığı’nın kararının iptaline karar vererek, Eskişehir’e bu kötülüğün yapılmasına ‘Dur!’ demiştir.

* Bu alınan karar da bu mücadelemizde önemli bir mihenk taşı olacaktır. Bu kötü günlerde şehrimize, hemşehrlerimize moral olacağını düşündüğüm bu karar için mücadele veren tüm kurum, kuruluş ve çevre dostlarına teşekkür ediyorum.

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