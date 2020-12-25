Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik kurtardı

Yunanistan sahil güvenlik gemisinin,  göçmenleri şişme bota aktarıp, Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmesi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedildi.

Güncellenme: 13:14, 25/12/2020
Haberler Gündem

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İHA ile Ege Denizi’nde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin  göçmenlere uyguladığı kötü muamele kayıt altına alındı.

Yunanistan’a ait LS-70 sahil güvenlik botu ile taşınan düzensiz göçmenler, Midilli Adası’nın kuzeyi, Baba Burnu’nun güneyinde ulaşıldığında şişme bota aktarıldı.

FOTO: DHA

Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler için korku dolu anlar ise bundan sonra başladı. Yunan askerleri, gemiye ait başka bir botu da suya indirerek göçmenlerin bulunduğu botu çekmeye başladı.

Düzensiz göçmenleri bulundukları botla Türk karasularına iten Yunan askerleri daha sonra bölgeyi terk etti. Ege’nin soğuk sularında ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise yine Mehmetçik koştu. (DHA)

İlginizi ÇekebilirYunanistan'ın darbedip, ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardıYunanistan'ın darbedip, ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı
baba Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:12:17,