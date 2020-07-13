Alman devi, Gebze’ye ‘yerli oto’ ofisi açtı

EDAG Grubu, geçen yıldan bu yana mühendislik iş ortağı olduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile uluslararası uzman mühendislerden oluşan bir ekibin parçası olarak ilk Türk elektrikli otomobil markasını geliştirmek üzere çalışıyor.

EDAG şimdi de Bilişim Vadisi'ndeki 600 metrekarelik ofisinde bu çalışmalara yerinde destek sunacak. EDAG CEO'su Cosimo De Carlo; “Mayıs 2019'dan bu yana sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG'la başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Bu iş birliğinin geldiği noktada Türkiye'de de bir ofisimizin olması gerektiğine karar verdik. Çünkü TOGG'un Türkiye ve Avrupa'nın elektrikli ulaşımına (e-mobility) önemli katkı sağlayacağından eminiz” dedi.