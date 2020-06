Anadolu Isuzu’ya tasarımın merkezinden 2 ödül birden

Anadolu Isuzu, dünya çapındaki en prestijli tasarım yarışmaları arasında yer alan; en iyi tasarımları, tasarım konseptlerini, ürün ve hizmetlerini ödüllendiren İtalya merkezli A' Design Tasarım Yarışması'ndan iki ödülle döndü. Anadolu Isuzu Tasarım Ofisi tarafından tasarlanan Kendo ve Grand Toro, A' Design Award'de “Vehicle, Mobility and Transportation Design” kategorisinde değerlendirildi. Jürisinde tasarım alanında profesyoneller, akademisyenler ve yazarların yer aldığı yarışmada Kendo, Gold A' Design Award'e layık görülürken Grand Toro, Silver A' Design Award'ün sahibi oldu.

Anadolu Isuzu, 2018 yılında da A' Design Award tasarım yarışmasında “Vehicle, Mobility and Transportation Design” kategorisinde 3 ödül birden almıştı. Anadolu Isuzu Ar-Ge Tasarım Ekibi ise aynı yarışmada “Innovator of the Year” ödülüne layık görülmüştü.