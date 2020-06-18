Faizler sıfırlandı ödemeler dört ay sonra

Fiat Professional'ın haziran ayı satış kampanyasında, Koç Fiat Kredi (KFK) ayrıcalığıyla tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 60 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Ödemelerin 4 ay sonra başladığı kredi kampanyasıyla Fiat Professional, corona virüsü salgını sonrası normalleşme sürecinde ticaret yapanlara kolaylık sağlamış oluyor.

DUCATO’DA KAMPANYA DEVAM EDİYOR

Fiat Professional, ürün gamının güçlü üyelerinden Ducato modelleri için de cazip kredi avantajları sunmayı sürdürüyor. Kampanya kapsamında, 60 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranlı kredi imkanı ay boyunca geçerliliğini koruyor. Ducato'yu tercih edecekler, yine KFK ayrıcalığıyla araçlarını hemen teslim alıp ilk ödemelere 4 ay sonra başlıyor.