‘Fren yerine gaza bastım’ bahanesine son!

“Kontrollü Hızlanma Fonksiyonu” sistemini geliştirdiğini açıklayan Toyota, gaz pedalına yanlışlıkla basılarak oluşan kazaların önüne geçilmesini veya hasarın şiddetini azaltmayı hedefliyor. Marka 1 Temmuz'dan itibaren bu sistemi yeni araçlar için “Artı Destek” adıyla sunmayı planlarken, mevcut araçlar için ise “Gaz Pedalına Kazara Basma Kontrolü Sistemi II” ile adapte edecek.

Hızlanma ünitesindeki hata kaynaklı kazaların engellenmesi ve zararın olabildiğince azaltılması amacıyla Toyota ilk olarak, 2012 yılında Akıllı Mesafe Sonarı'nı (ICS) devreye almıştı. 2018'den bu yana ise “Gaz Pedalına Kazara Basma Kontrolü Sistemi'ni” kullanmaya başladı. Mevcut sistemde sensörler duvar veya cam gibi engelleri algılayarak kontrolsüz gaz pedalına basılmasıyla yaşanacak kazaları önlüyor. Toyota'nın elde ettiği verilere göre ICS, gaz pedalının kontrolsüz kullanılmasıyla oluşabilecek tüm potansiyel kazaları yüzde 70 oranında engelleyebiliyor.