Hangi araç kaç para MTV ödeyecek? MTV ödemeleri için son gün ne zaman?

Araç sahipleri, MTV ödemelerinin kaç para olduğunu öğrenmek istiyor. Her yıl iki taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri bu ay ile birlikte başladı. Araç sahipleri, 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerini yapması gerekiyor. MTV hesaplama ve MTV ile ilgili detaylar…

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri





1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları



MTV HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.