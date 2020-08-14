HTA için 10.5 litre çözümü!

Mobil, Türkiye'de ilk kez 2018 yılında hafif ticari araçlar için pazara sunduğu Mobil Delvac Hafif Ticari Araç ürün serisine yeni bir üye ekledi. Ülkemizde 5 ve 7 litrelik ambalaj seçenekleriyle satılan Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağları ailesinin F 5W-30 versiyonu, yeni 10,5 litre hacimli ambalajıyla satışa sunuldu.

Mobil Delvac Hafif Ticari F 5W-30 10,5L, hafif ticari araçlar alanında önemli bir pazar payı bulunan Ford markası tarafından onaylanırken, 10 litreye kadar karter hacmine sahip diğer tüm ticari araçlar için özel olarak geliştirildi. Mobil Delvac Hafif Ticari Araç motor yağları ürün yelpazesi; F 5W-30, dizel partikül filtresiyle uyumlu M 5W-30, T 5W-30 ve 10W-40 olmak üzere dört farklı üründen oluşuyor.