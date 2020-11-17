Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, cezası ne kadar?

Kış lastiği uygulaması yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar için 1 Aralık itibariyle başlayacak. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine, hususi araçlar için uygulama zorunlu olmayacak.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan 2021’e kadar devam edecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunurken, uzmanlar belirtilen tarihler arasında araç sahiplerinin lastik dişleri 1,6 mm altında olan lastiklerini değiştirmesi ve lastik yanaklarında kış lastiği logolu kış tipi lastiklerin kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN MS İBARİSİNE DİKKAT

Çamur ve karlı hava için üretildiğini belirten MS ibaresinin mutlaka lastikte bulunması gerektiğini belirten Mahmut Şentürk, “Kış lastiği alırken ilk önce lastiğin yan tarafındaki ibarelere bakılması gerekiyor. Lastiğin yanında özellikle çamur ve kar üzerinde daha iyi sonuç almak için üretilmiş manasına gelen MS ibaresinin bulunması gerekiyor. Zaten bu ibare yoksa araç muayenesi de o lastiği kış lastiği olarak kabul etmiyor. Bir de lastiği alırken dişlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Yaz lastiğinin dişleri düz olur, kış lastiğinin ise dişleri kalın olur. Kış lastiğinin kauçuk oranı da çok önemli. Lastiği almadan önce kauçuk oranına da bakılması gerekiyor. Kış lastiğinin kauçuk oranının yüzde 60'ın üzerinde olması gerekir ki kış lastiği tam anlamda verimli olsun” diye konuştu.

4 MEVSİM LASTİK KIŞ LASTİĞİ GÖREVİ GÖRMEZ

4 mevsim lastiklerin kış lastiği gibi performans veremeyeceğinin altını çizen Şentürk, ayrıca şunları söyledi:

“4 mevsim lastikler, kış lastiği görevini görmezler. Çünkü onun ismi üstünde 4 mevsim. Diğeri de kış lastiği. Kış lastiğinin de yazın takılmaması gerekiyor. Çünkü kış lastiği yazın takılırsa çok çabuk erir ve özelliğini kaybeder. Kış lastiğini ortalama 50-60 bin km kullanabiliriz. Zaman olarak da 4 sene kullanılabilir. Rafta da dursa hiç kullanılmasa dahi 4 yıldan fazla kullanılması uygun olmaz, çünkü ömrü o kadardır. Kış lastiğini herkesin takmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hem güvenlik hem de ülke ekonomisi anlamında olumlu yanları var. Normal lastik bozuk havalarda fazla sürtünmeden dolayı fazla yakar, kış lastiği ise sürtünmediği için yakıtı az yakar.” İHA